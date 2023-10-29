Times: провал контрнаступления ВСУ привел к трениям между Зеленским и Залужным

По сведениям источников газеты, главнокомандующий ВСУ считает, что Украине более не следует проводить наступательные операции и лучше сосредоточиться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Провал украинского контрнаступления спровоцировал разногласия между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным относительно дальнейших действий Киева. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Залужный считает, что Украине более не следует проводить наступательные операции и лучше сосредоточиться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в следующем году. В свою очередь Зеленский не разделяет эту точку зрения, полагая, что в случае остановки наступления ВСУ Запад может прийти к выводу о невозможности достижения Киевом своих целей военными средствами.

Согласно изданию, на Западе рассчитывали, что ВСУ в ходе летнего контрнаступления одержат знаковую победу на поле боя, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь, как указывает The Sunday Times, в Киеве опасаются, что западные чиновники могут снизить объемы поддержки Украины, поскольку конфликт перешел в стадию "войны на истощение", в которой страны - члены НАТО не слишком заинтересованы.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 5 октября президент России Владимир Путин, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тысяч человек и более 550 танков. 15 октября глава государства заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.