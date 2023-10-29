Израильские войска выпустили 10 снарядов по Кфар-Шубе на юге Ливана

Под обстрел попали также соседние районы Хальта и Аркуб

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильских войск открыла огонь из орудий по населенному пункту Кфар-Шуба на юге Ливана и расположенным в его окрестностях высотам, где проходит демаркационная линия. Как сообщило агентство Al Watanyia, по этой пограничной местности было выпущено не менее 10 снарядов. Под обстрел попали также соседние районы Хальта и Аркуб.

По информации агентства, в небе над Кфар-Шубой барражируют сейчас израильские вертолеты, которые пока не наносили ударов.

В субботу самолеты ВВС Израиля атаковали населенные пункты Хальта и Бейт-Лиф на юге Ливана. Этот рейд был совершен после того, как беспилотные летательные аппараты обстреляли израильские позиции в районе Эль-Абад. Ответственность за вылазку взяли на себя бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".