29 октября, 11:03

В Литве налог на оборону могут ввести с 2025 года

По словам председателя комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, необходимо найти оптимальный вариант этого налогового сбора

ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. Налог на оборону, необходимость которого активно обсуждается в Литве, может быть введен с 2025 года. Об этом агентству BNS заявил председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Идея поиска наиболее приемлемого решения по устойчивому финансированию военных нужд стоит на повестке дня, в том числе путем введения налога на оборону. Решение может быть принято в 2024 году. Тогда налог начнет действовать с 2025 года", - сказал он.

Как отметил председатель комитета, необходимо найти оптимальный вариант этого налогового сбора. "Приглашу все политические партии, подписавшие меморандум об оборонной политике, с участием представителей Минфина провести анализ для установления наилучшей формулы налога на оборону", - отметил Касчюнас. 

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