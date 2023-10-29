Израиль планирует увеличить объемы пропускаемой в сектор Газа помощи

представитель Управления по координации действий правительства еврейского государства на палестинских территориях при Минобороны Элад Горен призвал жителей Газы эвакуироваться на юг анклава в район города Хан-Юнис

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские власти собираются в ближайшие дни существенно увеличить объемы пропускаемой с территории Египта в сектор Газа помощи. Об этом сообщил представитель Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях при Минобороны полковник Элад Горен.

"На предстоящей неделе мы планируем значительно увеличить объемы помощи", - приводит его слова газета The Jerusalem Post.

Также Горен вновь призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг анклава в район города Хан-Юнис, где находится безопасная для гражданского населения зона.