29 октября, 10:57
Палестино-израильский конфликт

Израиль планирует увеличить объемы пропускаемой в сектор Газа помощи

представитель Управления по координации действий правительства еврейского государства на палестинских территориях при Минобороны Элад Горен призвал жителей Газы эвакуироваться на юг анклава в район города Хан-Юнис

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские власти собираются в ближайшие дни существенно увеличить объемы пропускаемой с территории Египта в сектор Газа помощи. Об этом сообщил представитель Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях при Минобороны полковник Элад Горен.

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"На предстоящей неделе мы планируем значительно увеличить объемы помощи", - приводит его слова газета The Jerusalem Post.

Также Горен вновь призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг анклава в район города Хан-Юнис, где находится безопасная для гражданского населения зона. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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