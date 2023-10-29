Военные Южной Кореи оказали помощь команде дрейфующего судна из КНДР

Ей предоставили еду и воду, сообщило агентство Yonhap

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Южнокорейский патрульный корабль предоставил команде дрейфующего к северу от разграничительной линии судна из КНДР еду и воду в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Южнокорейский патрульный самолет заметил это судно в 3 км к северу от разграничительной линии в Японском море около 14:16 по местному времени (08:16 мск). Северную разграничительную линию в Сеуле считают фактической морской границей. Позднее к судну подошел южнокорейский патрульный корабль. Люди на борту сообщили, что они дрейфовали около 10 дней и хотят вернуться на родину. Они также попросили еду и воду.

Южнокорейская сторона удовлетворила просьбу исходя из гуманитарных соображений и сообщила о ситуации властям КНДР через Командование ООН и каналы международной морской связи. Как отметил источник агентства, длина судна составляет примерно 10 м, скорее всего, оно было коммерческим. Южнокорейские военные не пытались установить личности людей на его борту, поскольку судно дрейфовало к северу от разграничительной линии.

По состоянию на 18:00 по местному времени (12:00 мск) судно оставалось в море, ожидая помощи от властей КНДР, информирует Yonhap.