В Венгрии на нацконсультациях граждан спросят о необходимости военной помощи Украине

Замруководителя ведомства премьера Венгрии Чаба Домотор отметил, что страна "помогает нуждающемуся украинскому народу, но не хочет быть втянутой в войну"

БУДАПЕШТ, 29 октября. /ТАСС/. Национальные консультации в Венгрии, которые начнутся вскоре по решению правительства, будут включать вопросы оказания военной помощи Украине, вызывающие серьезные разногласия с руководством Евросоюза. Об этом сообщил в воскресной программе радиостанции Kossuth заместитель руководителя ведомства премьера страны Чаба Домотор.

Он отметил, что у Будапешта накопилось немало противоречий с Брюсселем, который своими действиями ставит под угрозу безопасность Венгрии и сдерживает ее экономическое развитие. "На нас постоянно оказывают давление, чтобы дать еще больше денег" на военную помощь Украине, сказал Домотор. "Мы помогаем нуждающемуся украинскому народу, но не хотим быть втянутыми в войну", - подчеркнул представитель венгерского правительства.

По его словам, разногласия вызывают также подход руководства ЕС к проблеме нелегальной миграции и требование отменить в Венгрии субсидии для населения на услуги ЖКХ и налог на сверхприбыль корпораций. Кроме того, Брюссель, пытаясь оказать давление на Будапешт, не выдает положенные Венгрии деньги из общеевропейского бюджета и специальных фондов.

"Брюссель просит дополнительных денег, но в то же время удерживает причитающиеся нам средства по политическим причинам в течение довольно долгого времени. Мы будем использовать наш самый сильный политический инструмент - мнение и волю народа. Если по этим вопросам выскажется много людей, то это должно быть услышано", - подчеркнул Домотор.

О национальных консультациях

Таким образом, замглавы ведомства премьера напомнил, что в ходе предстоящих национальных консультаций правительство намерено заручиться поддержкой своих граждан на переговорах с руководством ЕС. О проведении очередного опроса населения с помощью анкет, рассылаемых по почте и публикуемых на специальном сайте в интернете, объявил 27 октября премьер Венгрии Виктор Орбан.

В тот же день он выступил на саммите ЕС в Брюсселе против подготовленных Еврокомиссией поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине в течение четырех лет дополнительной помощи на сумму более €60 млрд. Орбан заявил, что не увидел "должного обоснования" такого шага, который может привести лишь к затягиванию украинского конфликта и не приблизит его урегулирование мирным путем.

Правительство Венгрии уже несколько раз использовало национальные консультации, стремясь получить от граждан одобрение своих действий. С октября по декабрь 2022 года в стране проходило социологическое исследование в такой форме по поводу отношения к санкциям ЕС против России. В нем приняли участие более 1 млн 360 тыс. человек, 97% из которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Власти считают это достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. В предыдущих национальных консультациях, касавшихся таких вопросов, как миграция и пандемия коронавируса, участвовало примерно такое же число венгров.