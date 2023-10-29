В Мадриде прошло многотысячное шествие в поддержку Палестины

Митинг поддержал испанский профсоюз "Всеобщий союз трудящихся"

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Тысячи людей вышли на манифестацию в Мадриде в знак солидарности с палестинским народом в ближневосточном конфликте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции устроили шествие по центральным улицам Мадрида. Собравшиеся скандировали лозунги: "Палестина, свобода", "Это не война, это геноцид", "Солидарность с Палестиной", "Да здравствует борьба палестинского народа" и другие. Многие принесли с собой палестинские флаги. Митинг поддержал испанский профсоюз "Всеобщий союз трудящихся", который требует "немедленного прекращения бомбардировок и военных действий Израиля против гражданского населения в секторе Газа, прекращения гуманитарной блокады".

"Месть не следует путать с безопасностью, и ничто не может оправдать насилие, - заявили в организации. - Массовое наказание Израилем палестинского гражданского населения после жестоких атак ХАМАС представляет собой нарушение международного права". На манифестацию также пришли некоторые испанские политики и представители местных партий.

Аналогичные акции протеста запланированы в течение дня и в других испанских городах.

Позиция властей королевства заключается в поддержке права Израиля защищаться против ХАМАС, однако при соблюдении международного права. Мадрид призывал избежать "гуманитарной катастрофы беспрецедентных масштабов в секторе Газа". Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес 27 октября также усомнился в соблюдении Израилем международного права в своей реакции на атаку со стороны боевиков ХАМАС.