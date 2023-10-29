Индия и Казахстан проведут совместные военные учения на следующей неделе

В них впервые задействуют ВВС, сообщило Министерство обороны Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Индийские и казахстанские военные в понедельник начнут совместные учения на юго-востоке Казахстана, впервые в них будут задействованы ВВС. Об этом сообщило Министерство обороны Индии.

"Контингент в 120 человек из состава сухопутных и военно-воздушных сил Индии отправился сегодня в Казахстан для участия в седьмых совместных военных учениях Казинд-2023. Маневры пройдут в Отаре с 30 октября по 11 ноября", - говорится в пресс-релизе ведомства.

На учениях военные двух стран отработают "контртеррористические операции под мандатом ООН в нестандартных условиях". В частности, отдельное внимание будет уделено отражению атак с применением беспилотников, тактическим операциям в условиях городской и сельской застройки.

"Обе стороны получат возможность отработать действия по широкому спектру боевых задач и обменяться опытом. Учения позволят еще больше укрепить связи двух армий", - добавили в министерстве обороны.

Индия и Казахстан в 2016 году начали проводить совместные военные учения, которые тогда носили название "Прабал Достык" ("Крепкая дружба"). Спустя два года стороны повысили их уровень до ротных, изменив название на "Казинд". В 2023 году Индия и Казахстан договорились привлекать к маневрам также и ВВС. Обе стороны задействуют по 30 служащих этого рода войск.