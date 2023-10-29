Вучич: участие США в украинском конфликте не сломит Москву в противостоянии с Киевом

Президент Сербии также указал на участие США в палестино-израильском конфликте, которое демонстрирует быстрый рост непримиримых противоречий во всем мире

БЕЛГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Открытое участие Вашингтона в украинском конфликте на стороне Киева ухудшает ситуацию с глобальной безопасностью, но не позволит легко одолеть Москву на поле боя. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

"Соединенные Штаты полностью, четко и ясно, заняли украинскую сторону в конфликте, - указал Вучич. - Сложилась довольно тяжелая ситуация на Украине, где сейчас становится ясно, что Западу будет сложно победить русских, в то же время и русским нелегко будет победить украинцев".

Сербский лидер также указал на участие США в палестино-израильском конфликте, которое демонстрирует быстрый рост непримиримых противоречий во всем мире. "Мы, к сожалению, приближаемся к тому, что антагонизм в мире становится все сильнее, желание людей по иному распределению благ в мире становится острее", - отметил Вучич.

Ранее президент Сербии отмечал, что объединившиеся для помощи Украине и поставляющие вооружения Киеву страны Запада даже вместе не смогут победить Россию, а ожидания большого количества стран, что с западным оружием Украина сможет легко победить Россию, совершенно не оправдались.

Сербский лидер также указывал на то, что победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса. Он отмечал, что Вооруженные силы Сербии становятся эффективнее и повышают свою боеготовность за счет детального изучения конфликта на Украине.