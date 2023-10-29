29 октября, 11:54
Военная операция на Украине

В областях на севере и востоке Украины отменили воздушную тревогу

Режим предупреждения об угрозе с воздуха действовал чуть более 40 минут

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная ранее в четырех регионах на севере и востоке Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 12:39 (13:39 мск) тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке страны. В течение 10 минут после этого в красную зону попал север страны, а именно Сумская и Черниговская области.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха в четырех регионах действовал чуть более 40 минут. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация