В областях на севере и востоке Украины отменили воздушную тревогу

Режим предупреждения об угрозе с воздуха действовал чуть более 40 минут

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная ранее в четырех регионах на севере и востоке Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 12:39 (13:39 мск) тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке страны. В течение 10 минут после этого в красную зону попал север страны, а именно Сумская и Черниговская области.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха в четырех регионах действовал чуть более 40 минут.