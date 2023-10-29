Вице-мэр Вильнюса заявил о подготовке к приему 2 тыс. военных бригады Бундесвера

Ее намечено перебросить в балтийскую республику к 2026 году, сообщил Валдас Бенкунскас

ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. Вильнюс готовится принять 2 тыс. военнослужащих бригады Бундесвера, которую намечено перебросить в балтийскую республику к 2026 году. Об этом агентству BNS заявил вице-мэр Валдас Бенкунскас.

"Речь идет о строительстве инфраструктуры для размещения около 2 тыс. военнослужащих, - сказал он. - Город готов участвовать в этом проекте Минобороны предоставлением информации о возможном месте строительства такого городка, решением вопросов планирования".

Как отметил вице-мэр, германская сторона выразила пожелание, чтобы военные бригады Бундесвера были сконцентрированы в одном месте. "Там централизованно им будут предоставляться все необходимые услуги", - сказал Бенкунскас.

Минобороны Литвы ранее сообщило, что личный состав бригады Бундесвера, который может насчитывать от 4 тыс. до 5 тыс. человек, намечено разместить в Вильнюсе, а также в населенных пунктах Рукла Йоновского района и Руднинкай Шальчининкского района.