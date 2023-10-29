Саудовская Аравия объявила о начале переговоров между армией Судана и спецназом

Диалог будет сосредоточен на вопросах содействия доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от боевых действий районы страны

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, выступающей посредником в процессе урегулирования вооруженного конфликта в Судане, сообщило о начале запланированных в Джидде непрямых переговоров между армией африканской республики и силами быстрого реагирования (спецназом).

"Посредники, представленные Саудовской Аравией, Соединенными Штатами Америки и Межправительственной организацией по развитию [ИГАД], объявляют о начале переговоров между суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования, которые пройдут в городе Джидда", - говорится в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства королевства в социальной сети X (ранее Twitter).

Как следует из документа, диалог будет сосредоточен на вопросах содействия доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от боевых действий районы Судана. Кроме того, стороны конфликта обсудят возможность перемирия, а также перспективы окончательного прекращения вооруженных столкновений. Согласно заявлению, делегацию армии Судана возглавляет контр-адмирал Махджуб Бушра Ахмед, делегацию сил быстрого реагирования - генерал Омар Хамдан Ахмед.

25 октября суданская армия заявила о готовности к переговорам с делегацией сил быстрого реагирования, которая уже прибыла в Джидду. На следующий день МИД Саудовской Аравии подтвердил возобновление консультаций между сторонами конфликта в Судане. О дате предстоящего раунда переговоров, которые до сих пор велись через посредников, не сообщалось.

За прошедшие шесть месяцев столкновений противоборствующие стороны провели несколько раундов консультаций в Джидде. Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей на была до конца выполнена.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся, помимо этого, председателем Суверенного совета, и главой отрядов спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главкомом: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами в Мерове и Хартуме. В результате конфликта тысячи людей были убиты, десятки тысяч получили ранения.