29 октября, 12:50

СМИ: в столкновениях в Ливии погибли два человека

Еще четверо пострадали, сообщило агентство WAL

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновений в городе Гарьян на северо-западе Ливии. Об этом сообщило ливийское агентство WAL.

По его информации, конфликт с применением тяжелого вооружения вспыхнул рано утром. Руководство местного университета приняло решение о приостановке работы до прекращения столкновений и призвало сотрудников не появляться в здании учебного заведения.

В свою очередь министр здравоохранения при Правительстве национального единства Ливии Рамадан Абу Джанах поручил медицинским службам повысить уровень готовности и направить в Гарьян сотрудников для оказания помощи медперсоналу.

По данным телеканала Libya al-Ahrar, столкновения начались после того, как силы, связанные с руководством местных группировок, вошли в город и захватили штаб Аппарата поддержания стабильности, в который входят сотрудники ливийских служб безопасности. 

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