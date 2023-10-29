И.о. вице-премьера Испании обвинила Израиль в военных преступлениях

Йоланда Диас призвала к немедленному прекращению огня в Газе

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности вице-премьера в коалиционном правительстве Испании и лидер левого движения "Сумар" Йоланда Диас обвинила Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа.

"Сегодня Израиль совершает военные преступления и нарушает международную законность", - сказала политик журналистам. Она призвала к немедленному прекращению огня в Газе. "Это призыв, который озвучивают по всему миру", - добавила Диас, которая приняла участие в шествии в Мадриде в поддержку палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.