Полиция Бангладеш задержала жителя США, называющего себя советником Байдена

В американском посольстве заявили, что Джахидул Ислам Арафи "не представляет правительство США и является частным лицом"

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Полиция Дакки задержала жителя штата Мэриленд бангладешского происхождения Джахидула Ислама Арафи, который заявлял, что является советником американского президента Джо Байдена. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

Арафи попал в поле зрения бангладешских СМИ в субботу, когда в Дакке проходили масштабные акции протеста оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP), сопровождавшиеся стычками с полицией. Вечером в субботу он принял участие в пресс-конференции вместе с представителем BNP, на которой заявил, что является советником Байдена. Он также заверил оппозицию, что американский президент якобы поддерживает их намерение добиться смены власти в стране.

В посольстве США изданию заявили, что Арафи "не представляет правительство США и является частным лицом".

По данным источников газеты, Арафи родился и вырос в Бангладеш, но позже переехал в США. Он проживает в штате Мэриленд и часто приезжает на родину. Мужчина был задержан в аэропорту, откуда планировал улететь в США. В настоящее время его допрашивает столичная полиция. Издание не уточняет причину задержания и обвинения, которые ему могут предъявляться.

В Бангладеш в январе 2024 года пройдут всеобщие выборы, на которых правящая с 2009 года премьер-министр Шейх Хасина намерена добиться переизбрания. BNP летом начала активную кампанию уличных протестов, на которых требует отставки Хасины еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование.