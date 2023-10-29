Байден 29 октября планирует вновь переговорить с Нетаньяху

Как заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, по мнению США, Израиль должен "делать все возможное" для защиты мирного населения

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует провести в воскресенье очередной телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом заявил в эфире телекомпании CNN помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ведущий попросил его прокомментировать операции, проводимые израильскими военными в секторе Газа. На это Салливан ответил, что, по мнению США, Израиль должен "делать все возможное" для защиты мирного населения. "Это наш принцип, именно это мы им советуем", - подчеркнул помощник Байдена.

"Мы продолжаем делать это на самом высоком уровне. Сегодня через несколько часов президент опять переговорит с премьер-министром и вновь изложит позицию США по данному вопросу. Она четкая, понятная и, как мы считаем, основывается на законах ведения войны", - указал Салливан.