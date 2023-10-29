Эрдоган заявил о необходимости обсудить прекращение огня в Газе на саммите ОТГ в Астане

Президент Турции рассмотрел вопросы, касающиеся конфликта между Израилем и Палестиной, с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости обсудить на предстоящем 3 ноября в Астане саммите Организации тюркских государств (ОТГ) шаги по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, в частности прекращение огня. Эту позицию он изложил в телефонном разговоре с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила администрация турецкого лидера.

"Лидеры двух стран обсудили последние события, касающиеся конфликта между Израилем и Палестиной, усилия Турции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и нарушение Израилем прав человека. Президент Эрдоган заявил о необходимости детального обсуждения на саммите ОТГ в Астане шагов, которые могут быть предприняты для воспрепятствования нарушению Израилем международных правовых норм, обеспечения гуманитарного прекращения огня и недопущения распространения противостояния", - говорится в сообщении, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).

Токаев, как отмечается, поздравил Эрдогана со 100-летием провозглашения Турецкой Республики, которое отмечается 29 октября.