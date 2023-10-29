США потребовали от Израиля, чтобы их оружие применялось по законам ведения войны

Также оно должно подпадать под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. США при передаче оружия Израилю требуют от властей страны, чтобы оно использовалось в соответствии с законами ведения войны. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране", - сказал он.