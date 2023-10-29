Премьер-министр Чехии заявил о намерении страны продолжать отстаивать свои позиции в ООН

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова ранее призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке

ПРАГА, 29 октября. /ТАСС/. Чехия продолжит отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие государства, что они верны. Об этом, реагируя на призыв министра обороны республики Яны Черноховой выйти из этой международной организации из-за принятой ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку, заявил премьер-министр страны Петр Фиала, слова которого привел новостной портал seznam.cz.

"Понимаю разочарование госпожи министра по поводу резолюции [ГА] ООН, в которой не содержится осуждение терроризма ХАМАС в Израиле. Чехия совместно, например, с США и Австрией голосовала в соответствии с теми [принципами и позициями], которые длительное время мы отстаиваем. В ООН мы и далее продолжим отстаивать свои позиции и убеждать другие государства в том, что они верны. Важно, чтобы на площадке ООН звучал наш голос и озвучивались наши взгляды", - отметил Фиала.

Ранее министр обороны Чехии призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. По ее мнению, "Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов". Политик напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Нападение радикалов на эту страну, по ее словам, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.