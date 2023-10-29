СМИ: власти США готовятся к расползанию конфликта в Газе на весь регион

Администрация президента США Джо Байдена уделяет особое внимание надлежащей защите своих военнослужащих в регионе, сообщил портал Axios

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, что конфликт между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа может распространиться на весь Ближний Восток, и уделяет особое внимание надлежащей защите своих военнослужащих в регионе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

Согласно их данным, тревожная перспектива региональной эскалации стала предметом состоявшегося в пятницу телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина и его израильского коллеги Йоава Галанта. По словам собеседников портала, спецслужбы Израиля считают, что поддерживаемая Ираном ливанская шиитская группировка "Хезболлах" увеличит интенсивность своих атак на еврейское государство на северной границе из-за действий израильских военных в Газе. Официальные лица Израиля полагают, что "Хезболлах" попытается пойти на эскалацию, не доводя ее до полномасштабного конфликта, который, тем не менее, "легко может выйти из-под контроля", отметили источники портала.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил 27 октября, что военные расширяют масштабы наземной операции в секторе Газа и наносят удары с воздуха по подземным целям и объектам инфраструктуры ХАМАС. 29 октября он проинформировал, что с 7 октября в боевых действиях погибли 311 военнослужащих.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Газы, опубликованным 28 октября, жертвами израильских обстрелов и бомбардировок сектора стали свыше 7,7 тыс. человек.