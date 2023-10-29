В Израиле изменят закон для возможности присваивать статус террориста отдельным лицам

Как пояснили власти страны, "цель поправки - предотвратить финансирование лиц, действующих в различных организациях, в частности в террористической организации ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Израиля смогут присваивать юридический статус террориста не только организациям, но и отдельным лицам. Такую поправку к действующему в стране с 2016 года закону о борьбе с терроризмом одобрила правительственная комиссия по законодательству, говорится в совместном заявлении министра обороны Йоава Галанта и министра юстиции Ярива Левина.

"В закон будут внесены поправки, позволяющие министру обороны присваивать статус террористов отдельным лицам. Сегодня закон позволяет обозначать таким статусом только организации", - говорится в заявлении.

Как пояснили министры, "цель поправки - предотвратить финансирование лиц, действующих в различных организациях, в частности в террористической организации ХАМАС".

По словам Левина и Галанта, "эта поправка усилит административные меры, которые могут применяться против отдельных террористов и террористических организаций". "Также будут рассмотрены вопросы вербовки, финансирования и перевода средств в террористических целях. Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма при Министерстве обороны Израиля вводит финансовые санкции против террористических организаций - инструмент, доказавший свою эффективность в борьбе с терроризмом", - отмечается в совместном заявлении.