СМИ: больница "Аль-Кудс" в секторе Газа подверглась обстрелу

Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщило, что получило от израильских властей повторное предписание эвакуировать людей из медучреждения

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Здание больницы "Аль-Кудс", расположенной на севере сектора Газа, подверглось обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, по окрестностям больницы было выпущено несколько снарядов. По предварительной информации, под удар попало расположенное позади больничного комплекса здание.

Министерство внутренних дел Палестины на своей официальной странице в Telegram-канале подтвердило, что "некоторое время назад израильские силы нанесли удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс".

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца проинформировало, что получило от израильских властей повторное предписание эвакуировать людей из медицинского учреждения.

В понедельник представитель руководства Палестинского общества Красного Полумесяца Абдель Азиз Абу Аиша заявил, что процесс эвакуации госпиталя в настоящее время невозможен из-за нахождения в нем около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов, в числе которых много женщин и детей.