Салливан заявил о продолжении переговоров об освобождении захваченных ХАМАС заложников

По словам помощника американского лидера по национальной безопасности, для освобождения сограждан власти США готовы поддержать введение гуманитарной паузы в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Власти США при участии региональных партнеров и Израиля продолжают вести переговоры об освобождении заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил в эфире телекомпании ABC помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем предпринимать усилия по их освобождению, но я не могу обсуждать детали в телеэфире. В них (переговорах - прим. ТАСС) задействованы региональные партнеры, израильтяне и мы", - сказал он. По словам Салливана, для освобождения сограждан власти США готовы поддержать введение гуманитарной паузы в секторе Газа. Он добавил, что возвращение соотечественников домой по-прежнему остается главным приоритетом вашингтонской администрации.

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. 23 октября она отпустила еще двух заложниц. Армия Израиля располагает информацией, что радикалы насильно удерживают 224 человека.