29 октября, 15:17
Палестино-израильский конфликт

Салливан заявил о продолжении переговоров об освобождении захваченных ХАМАС заложников

По словам помощника американского лидера по национальной безопасности, для освобождения сограждан власти США готовы поддержать введение гуманитарной паузы в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Власти США при участии региональных партнеров и Израиля продолжают вести переговоры об освобождении заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил в эфире телекомпании ABC помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы продолжаем предпринимать усилия по их освобождению, но я не могу обсуждать детали в телеэфире. В них (переговорах - прим. ТАСС) задействованы региональные партнеры, израильтяне и мы", - сказал он. По словам Салливана, для освобождения сограждан власти США готовы поддержать введение гуманитарной паузы в секторе Газа. Он добавил, что возвращение соотечественников домой по-прежнему остается главным приоритетом вашингтонской администрации.

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. 23 октября она отпустила еще двух заложниц. Армия Израиля располагает информацией, что радикалы насильно удерживают 224 человека. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильСалливан, Джейк
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