Аббас выступил за создание постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи в Газу

Президент Палестины призвал обеспечить доступ к воде, электричеству и топливу

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступил за создание постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи в сектор Газа, который подвергается интенсивным обстрелам израильской армией. Он обсудил в Рамалле обострение ситуации на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

"Президент Аббас призвал к созданию постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи [в сектор Газа], а также обеспечению доступа к воде, электричеству и топливу. Он подчеркнул важность международной защиты палестинского народа", - сообщает информационное агентство WAFA.

Аббас указал на "настоятельную необходимость немедленно остановить израильскую агрессию против палестинского народа, которая представляет собой явное нарушение международного права".