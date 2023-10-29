29 октября, 15:22
Палестино-израильский конфликт

Аббас выступил за создание постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи в Газу

Президент Палестины призвал обеспечить доступ к воде, электричеству и топливу

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступил за создание постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи в сектор Газа, который подвергается интенсивным обстрелам израильской армией. Он обсудил в Рамалле обострение ситуации на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

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"Президент Аббас призвал к созданию постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи [в сектор Газа], а также обеспечению доступа к воде, электричеству и топливу. Он подчеркнул важность международной защиты палестинского народа", - сообщает информационное агентство WAFA.

Аббас указал на "настоятельную необходимость немедленно остановить израильскую агрессию против палестинского народа, которая представляет собой явное нарушение международного права". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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