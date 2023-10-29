Эксперт прогнозирует проигрыш США в торговой и технологической войне с КНР

Пекин обладает большей экономической независимостью, чем Вашингтон, заявил директор института китайских исследований Фуданьского университета Чжан Вэйвэй

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты потерпят поражение в торговой и технологической войне с Китаем, так как Пекин обладает большей экономической независимостью, чем Вашингтон. Такое мнение выразил директор института китайских исследований Фуданьского университета (Шанхай) Чжан Вэйвэй в ходе 10-го Сяншаньского форума в Пекине.

"После того, как разразилась торговая и технологическая война между США и Китаем, я пришел к выводу, что США проиграют, и что они проиграют с треском", - сказал эксперт. Он указал, что в экономическом плане США больше зависят Китая, чем наоборот.

Также профессор отметил, что Китай является крупнейшим партнером в торговле, финансах и технологиях как развивающихся стран, так и стран Запада. В то же время США придерживаются консервативной протекционистской торговой политики, указал он.

Во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США его администрация фактически развязала торговую войну с Китаем, увеличив пошлины на товары из КНР. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР, в том числе с помощью ограничительных мер в отношении китайских технологических компаний.

Как ранее передавало агентство Reuters, введенные Вашингтоном пошлины обошлись американским импортерам в $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Эти тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост США задолго до пандемии коронавируса, отмечало агентство.

Несмотря на попытки американской администрации выровнять торговый баланс с КНР, Китай по-прежнему намного больше экспортирует в США, чем импортирует из этой страны. Так в январе - сентябре текущего года Китай экспортировал в Соединенные Штаты товаров на $372 млрд, а импортировал - на $124 млрд.

О форуме

10-й Сяншаньский форум по безопасности открылся в воскресенье. Он пройдет до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов в нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.