Армия Израиля зафиксировала запуск трех снарядов из Ливана

Военные ведут ответный огонь по району, откуда была открыта стрельба

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск трех снарядов с территории Ливана и ведут ответный огонь по району, откуда была открыта стрельба. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вслед за последним сообщением по поводу сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано три запуска из Ливана в сторону израильской территории. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили два запуска. Еще один снаряд упал на открытой местности", - говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля отвечает огнем в сторону источника стрельбы", - добавили военные.