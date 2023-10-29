29 октября, 15:25,
обновлено 29 октября, 15:34
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала запуск трех снарядов из Ливана

Военные ведут ответный огонь по району, откуда была открыта стрельба

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск трех снарядов с территории Ливана и ведут ответный огонь по району, откуда была открыта стрельба. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Вслед за последним сообщением по поводу сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано три запуска из Ливана в сторону израильской территории. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили два запуска. Еще один снаряд упал на открытой местности", - говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля отвечает огнем в сторону источника стрельбы", - добавили военные. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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