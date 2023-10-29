29 октября, 15:27,
обновлено 29 октября, 15:37
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля пресекла попытку проникновения в страну группы радикалов из Газы

Солдаты вступили в бой с террористами

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные предотвратили попытку группы палестинских радикалов из сектора Газа попасть на территорию Израиля через КПП "Эрез", вступив с ними в бой на границе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"В последние часы Армия обороны Израиля продолжила наносить удары и убивать террористов в секторе Газа. Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом "Эрез", выявили группу террористов, выходивших из шахты туннеля в секторе Газа. После их выявления солдаты вступили в бой с террористами, убив и ранив их", - говорится в заявлении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация