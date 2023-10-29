Блинкен и Клеверли обсудили угрозу разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Стороны "подчеркнули необходимость регулярных поставок гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа"

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и угрозу разрастания палестино-израильского конфликта с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Клеверли подтвердили право Израиля на самооборону, обсудили контакты с региональными партнерами с целью предотвращения разрастания конфликта и освобождения заложников", - указывается в документе. Кроме того, главы ведомств "подчеркнули необходимость регулярных поставок гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа". Как указывается в сообщении, беседа глав внешнеполитических ведомств состоялась в субботу.