29 октября, 15:48
Палестино-израильский конфликт

Блинкен и Клеверли обсудили угрозу разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Стороны "подчеркнули необходимость регулярных поставок гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа"

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и угрозу разрастания палестино-израильского конфликта с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

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"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Клеверли подтвердили право Израиля на самооборону, обсудили контакты с региональными партнерами с целью предотвращения разрастания конфликта и освобождения заложников", - указывается в документе. Кроме того, главы ведомств "подчеркнули необходимость регулярных поставок гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа". Как указывается в сообщении, беседа глав внешнеполитических ведомств состоялась в субботу. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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