Вице-канцлер ФРГ назвал ужасающими масштабы антисемитизма в стране

Роберт Хабек подчеркнул, что антисемитизму нет места в Германии

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек подверг жесткой критике проявления антисемитизма в стране. Об этом он заявил изданию Bild.

"Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несем историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии - неважно, в каком виде. Верховенство имеет конституция - со всеми правами и обязанностями, которые из нее следуют", - заявил он.

Ранее Bild опубликовало состоящее из 50 пунктов обращение "ко всем людям, живущим в Германии". В нем авторами сформулирован свод правил сосуществования, которые принято соблюдать в ФРГ. Это сделано на фоне антиизраильских несогласованных акций и правонарушений со стороны пропалестинских активистов.

За последние недели по всей ФРГ было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. Состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, более 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 демонстраций были запрещены, свыше 100 полицейских пострадали в одном только Берлине.

8 октября канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства объявил, что запретит в республике деятельность палестинской радикальной группировки ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и ведет пропаганду.