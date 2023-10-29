Аббас отверг частичные варианты решения палестинского вопроса

Президент Палестины подтвердил "важность привлечения Израиля к ответственности за продолжающуюся агрессию"

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг частичные варианты урегулирования проблемы сектора Газа и решения палестинского вопроса. Он обсудил в городе Рамалла, расположенном на Западном берегу реки Иордан, обострение ситуации на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

"Президент Аббас выразил свое неприятие частичных или ориентированных на безопасность вариантов урегулирования проблемы сектора Газа и палестинского вопроса. Он подчеркнул приверженность всеобъемлющему политическому решению, основанному на международной законности, которое положит конец израильской оккупации палестинской территории со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщило информационное агентство WAFA.

Кроме того, Аббас подтвердил "важность привлечения Израиля к ответственности за продолжающуюся агрессию".