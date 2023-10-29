Президент Чехии на торжественной церемонии случайно ударил знаменем солдата

Петер Павел извинился перед солдатом в социальных сетях, сказав, что "это совершенно точно не было попыткой ввести новый элемент в традиционный армейский ритуал"

ПРАГА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Петер Павел во время торжественной церемонии по случаю 105-летия образования Чехословакии не удержал знамя и случайно ударил им одного из солдат почетного караула, сбив с его головы фуражку. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Военнослужащий никак не реагировал на произошедшее и продолжал стоять по стойке смирно. Его фуражку поднял один из других солдат, не стоявших в карауле.

Павел в социальной сети Х [бывший Twitter] извинился перед пострадавшим. "Чувствую необходимость хотя бы таким образом извиниться за физический или психологический ущерб, нанесенный стражу Пражского Града ударом боевым знаменем во время церемонии, - написал президент. - Это совершенно точно не было попыткой ввести новый элемент в традиционный армейский ритуал. Я просто недооценил вес".

Под твиттом Павела оставила комментарий пресс-служба ВС Чехии: "Ничего страшного [не произошло]. В следующий раз мы просто будем в касках".