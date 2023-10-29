Армия Израиля зафиксировала запуск шести снарядов по Кирьят-Шмоне на границе с Ливаном

Ведется ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск шести снарядов в районе города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном, где ранее объявлялась воздушная тревога. Об этом проинформировала армейская пресс-служба.

"Вслед за первоначальным сообщением о сиренах, прозвучавших в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, было зафиксировано шесть запусков в сторону израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля ведут ответный огонь в направлении источников запусков", - говорится в заявлении.

Кроме того, в армии сообщили, что после случившегося часом ранее другого обстрела одного из приграничных районов на севере Израиля, во время которого был зафиксирован запуск трех снарядов со стороны Ливана, израильские военные "нанесли удары по пусковой установке, откуда производились эти запуски".

В свою очередь портал Ynet утверждает, что в результате обстрела Кирьят-Шмоны одна из ракет попала в жилой дом, после чего там начался пожар, однако о пострадавших не сообщается. Еще одна ракета, по сведениям портала, упала на территории города, причинив материальный ущерб.