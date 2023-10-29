Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в секторе Газа

Стороны подчеркнули необходимость коллективных действий по "немедленному прекращению нападений на мирное население, обеспечению непрерывной доставки гумпомощи, а также противодействию вынужденной миграции жителей Газы"

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир Абдоллахиян и принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону последние события в зоне палестино-израильского конфликта.

Как отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, стороны "подчеркнули необходимость коллективных региональных и международных действий по немедленному прекращению нападений на мирное население, обеспечению непрерывной доставки гуманитарной помощи, а также противодействию вынужденной миграции жителей Газы".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.