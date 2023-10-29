В Бангладеш арестовали генсека ведущей оппозиционной партии

Мирза Факхрул проходит обвиняемым по делу о нападении на дом верховного судьи

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Суд Дакки санкционировал арест генерального секретаря ведущей оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP) Мирзы Факхрула. Об этом сообщил новостной портал Bdnews24.

Политик был задержан утром в воскресенье. Причины задержания не уточнялись. Вечером в воскресенье мировой суд Дакки одобрил ходатайство полиции об аресте политика, отказав защите в просьбе отпустить его под залог.

Политик проходит обвиняемым по делу о нападении на дом верховного судьи Бангладеш Обайдулы Хассана. Наряду с генсеком BNP подозреваемыми называются порядка 50 человек, в том числе ряд высокопоставленных членов данной партии.

Арест произошел на следующий день после масштабной акции протеста BNP, в ходе которой произошли стычки с полицией. В воскресенье активисты BNP продолжили протестовать, но уже в меньших масштабах. В результате беспорядков погибли минимум два человека, в том числе полицейский, десятки пострадали. Нападение, предположительно, сторонников оппозиционной партии на дом верховного судьи произошло в субботу.

В настоящее время BNP призывает со вторника начать трехдневную общенациональную забастовку. За два дня прошедших протестов в столице Бангладеш были сожжены почти четыре десятка автомобилей.

В Бангладеш в январе 2024 года пройдут всеобщие выборы, на которых правящая с 2009 года премьер Шейх Хасина намерена добиться переизбрания. BNP летом начала активную кампанию уличных протестов, на которых требует отставки Хасины еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование.