Экс-генсек ОДКБ считает, что Армения не будет выходить из организации

Как отметил Николай Бордюжа, республика сильно интегрирована с Россией

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа не видит оснований для выхода Армении из организации.

"У нас очень хорошие отношения со многими политическими силами Армении. Поэтому, на мой взгляд, это временные явления, но в любом случае Армения будет и с Россией, и Беларусью, и с ОДКБ", - отметил Бордюжа в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

"Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБ, просто не представляю это будущее, потому что Армения настолько интегрирована с Россией, и не только экономически, ведь огромное количество армян, несколько миллионов армян, живут в России", - сказал бывший генсек ОДКБ.