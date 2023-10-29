Посла РФ в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля

Как сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, Анатолию Викторову выразили протест в связи с визитом в Москву делегации ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван утром в МИД Израиля "для выражения протеста" в связи с визитом делегации палестинской радикальной организации ХАМАС в Москву. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Заместитель гендиректора МИД [Израиля] по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", - говорится в заявлении.

По версии израильского МИД, "принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1 400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян".

Визит делегации ХАМАС в Москву

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. Делегация ХАМАС встретилась в российской столице со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Российская сторона, в частности, обсудила на встрече с представителями движения освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

Израиль резко осудил этот визит и потребовал от Москвы немедленно выдворить представителей ХАМАС из страны. В официальном заявлении израильского МИД подчеркивалось, что "Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверства террористов ХАМАС".

В свою очередь посольство РФ в Тель-Авиве назвало абсолютно неприемлемыми попытки обвинить Россию в поддержке терроризма в контексте контактов Москвы в Ближневосточном регионе. В официальном комментарии диппредставительства подчеркивалось, что Россия осуждает насилие в отношении мирного населения в любых формах и с любой стороны.

Как подчеркнули в посольстве, "контакты и действия России в Ближневосточном регионе и в международных организациях ориентированы в первую очередь на немедленное освобождение находящихся в секторе Газа заложников, а также решение вопросов, связанных с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с его территории".