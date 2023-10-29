29 октября, 18:17
Палестино-израильский конфликт

Во Франции осудили атаки израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу

В Париже призвали власти Израиля незамедлительно принять меры для защиты палестинского населения, осудив угрозы в адрес палестинцев

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Франция осуждает нападения израильских поселенцев на мирных палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в коммюнике МИД республики.

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"Франция решительно осуждает нападения поселенцев, результатом которых в последние дни в Кусре и Ас-Савии [деревни на Западном берегу реки Иордан] стала гибель нескольких палестинских мирных жителей, а также вынужденный уход с этих территорий ряда [палестинских] общин", - отмечается в тексте.

В Париже призвали власти Израиля незамедлительно принять меры для защиты палестинского населения, осудив угрозы в адрес палестинцев. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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