Во Франции осудили атаки израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу

В Париже призвали власти Израиля незамедлительно принять меры для защиты палестинского населения, осудив угрозы в адрес палестинцев

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Франция осуждает нападения израильских поселенцев на мирных палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в коммюнике МИД республики.

"Франция решительно осуждает нападения поселенцев, результатом которых в последние дни в Кусре и Ас-Савии [деревни на Западном берегу реки Иордан] стала гибель нескольких палестинских мирных жителей, а также вынужденный уход с этих территорий ряда [палестинских] общин", - отмечается в тексте.

В Париже призвали власти Израиля незамедлительно принять меры для защиты палестинского населения, осудив угрозы в адрес палестинцев.