Боязнь взращенного Западом монстра и заключенные на шахтах. События вокруг Украины

Власти стран Запада, поддерживающих Украину, изучают возможность пересмотреть схемы обмена разведывательной информацией с Киевом, поскольку украинская разведка не ставит союзников в известность о своих планах. На Западе начинают побаиваться монстра, которого "вырастили" на Украине, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На фоне высоких потерь в ходе так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастают противоречия между главкомом Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским, сообщают британские СМИ.
ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.
Ход спецоперации РФ
- В Кировоградской области ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт ВВС Украины, в Харьковской области - узел связи, в Херсонской области - уничтожили украинский Су-25, в Днепропетровской - МиГ-29.
- Российские средства ПВО перехватили за два дня четыре ракеты ATACMS, две бомбы JDAM, восемь снарядов HIMARS, уничтожила 80 беспилотников.
- За два дня ВСУ потеряли до 1 140 военнослужащих: на донецком направлении - до 270, на южнодонецком - до 250, на краснолиманском - до 170, на херсонском и купянском - по 165, на запорожском - 120.
- Противник потерял танк, 10 бронемашин и три гаубицы.
Атаки на РФ
- В ночь на 28 октября Украина атаковала беспилотниками Тульскую и Орловскую области, все дроны были перехвачены ПВО. ВСУ обстреливали Белгородскую область, направляя в регион также беспилотники со взрывчаткой.
- В Херсонской области ВСУ наращивают интенсивность боевых действий, пытаясь форсировать Днепр, но российские силы принимают контрмеры, сообщил ТАСС замкомандира полка Титан.
- Командир штурмового отряда Декстер уточнил, что при форсировании Днепра украинские силы используют тактику "мясных штурмов", поскольку не могут перебросить технику.
Встреча на Мальте
- На Мальте прошла встреча Киева с партнерами по реализации так называемой формулы мира президента Владимира Зеленского. Украина отчиталась о присутствии представителей 66 государств и организаций.
- Во встрече не стали принимать участие - в отличие от прошлых раундов - Египет, Китай и ОАЭ, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
- Однако в этот раз к встрече присоединились Армения, Ватикан и Мексика.
Трудные отношения с Западом
- Союзники США опасаются, что Вашингтон не сможет одновременно помогать и Украине, и Израилю, передает Bloomberg. Собеседник агентства отмечал, что США до нынешнего обострения перемещали ресурсы с Ближнего Востока на "борьбу с Россией и Китаем". При этом в Вашингтоне утверждают, что смогут поддерживать обе страны.
- Из-за нехватки систем ПВО Киев потребовал от Вашингтона создать т. н. системы FrankenSAM (по аналогии с монстром Франкенштейна из романа Мэри Шелли), сочетающие западные и советские технологии, передает The New York Times.
- Минэкономики Украины требует больше оружия, чтобы достичь целей продовольственной безопасности.
- Власти стран Запада изучают возможность пересмотра схемы обмена разведданными с Украиной, поскольку тактика украинской разведки вызывает "нарастающую обеспокоенность", сообщает журнал The Spectator. Украинские силы не ставят союзников в известность о планируемых операциях.
- Запад начинает побаиваться монстра, которого "вырастил" из Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются" и больше требуют, обратил внимание глава МИД РФ.
Внутри страны
- Между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия на фоне провала украинского контрнаступления, передает британская The Sunday Times.
- Залужный считает необходимым остановить наступательные операции и готовиться к кампании 2024 года - Зеленский же требует продолжать "контрнаступ".
Перекрыть трубу
- "Нафтогаз Украины" не планирует продлевать истекающий в 2024 году договор о транзите в Европу российского газа. "Контракт завершится - транзит остановится", - подчеркнул глава компании Алексей Чернышов.
Работа на шахте
- Украинские заключенные из-за нехватки рабочих направляются работать на шахту, сообщил Минюст страны. Энергетическая безопасность "в надежных руках", заверил министр Денис Малюська.