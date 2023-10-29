29 октября, 18:16
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Военная операция на Украине

Боязнь взращенного Западом монстра и заключенные на шахтах. События вокруг Украины

AP Photo/ Kateryna Klochko
© AP Photo/ Kateryna Klochko

Власти стран Запада, поддерживающих Украину, изучают возможность пересмотреть схемы обмена разведывательной информацией с Киевом, поскольку украинская разведка не ставит союзников в известность о своих планах. На Западе начинают побаиваться монстра, которого "вырастили" на Украине, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На фоне высоких потерь в ходе так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастают противоречия между главкомом Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским, сообщают британские СМИ.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации РФ

  • В Кировоградской области ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт ВВС Украины, в Харьковской области - узел связи, в Херсонской области - уничтожили украинский Су-25, в Днепропетровской - МиГ-29.
  • Российские средства ПВО перехватили за два дня четыре ракеты ATACMS, две бомбы JDAM, восемь снарядов HIMARS, уничтожила 80 беспилотников.
  • За два дня ВСУ потеряли до 1 140 военнослужащих: на донецком направлении - до 270, на южнодонецком - до 250, на краснолиманском - до 170, на херсонском и купянском - по 165, на запорожском - 120.
  • Противник потерял танк, 10 бронемашин и три гаубицы.

Атаки на РФ

  • В ночь на 28 октября Украина атаковала беспилотниками Тульскую и Орловскую области, все дроны были перехвачены ПВО. ВСУ обстреливали Белгородскую область, направляя в регион также беспилотники со взрывчаткой.
  • В Херсонской области ВСУ наращивают интенсивность боевых действий, пытаясь форсировать Днепр, но российские силы принимают контрмеры, сообщил ТАСС замкомандира полка Титан.
  • Командир штурмового отряда Декстер уточнил, что при форсировании Днепра украинские силы используют тактику "мясных штурмов", поскольку не могут перебросить технику.

Встреча на Мальте

  • На Мальте прошла встреча Киева с партнерами по реализации так называемой формулы мира президента Владимира Зеленского. Украина отчиталась о присутствии представителей 66 государств и организаций.
  • Во встрече не стали принимать участие - в отличие от прошлых раундов - Египет, Китай и ОАЭ, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
  • Однако в этот раз к встрече присоединились Армения, Ватикан и Мексика.

Трудные отношения с Западом

  • Союзники США опасаются, что Вашингтон не сможет одновременно помогать и Украине, и Израилю, передает Bloomberg. Собеседник агентства отмечал, что США до нынешнего обострения перемещали ресурсы с Ближнего Востока на "борьбу с Россией и Китаем". При этом в Вашингтоне утверждают, что смогут поддерживать обе страны.
  • Из-за нехватки систем ПВО Киев потребовал от Вашингтона создать т. н. системы FrankenSAM (по аналогии с монстром Франкенштейна из романа Мэри Шелли), сочетающие западные и советские технологии, передает The New York Times.
  • Минэкономики Украины требует больше оружия, чтобы достичь целей продовольственной безопасности.
  • Власти стран Запада изучают возможность пересмотра схемы обмена разведданными с Украиной, поскольку тактика украинской разведки вызывает "нарастающую обеспокоенность", сообщает журнал The Spectator. Украинские силы не ставят союзников в известность о планируемых операциях.
  • Запад начинает побаиваться монстра, которого "вырастил" из Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются" и больше требуют, обратил внимание глава МИД РФ.

Внутри страны

  • Между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия на фоне провала украинского контрнаступления, передает британская The Sunday Times.
  • Залужный считает необходимым остановить наступательные операции и готовиться к кампании 2024 года - Зеленский же требует продолжать "контрнаступ".

Перекрыть трубу

  • "Нафтогаз Украины" не планирует продлевать истекающий в 2024 году договор о транзите в Европу российского газа. "Контракт завершится - транзит остановится", - подчеркнул глава компании Алексей Чернышов.

Работа на шахте

  • Украинские заключенные из-за нехватки рабочих направляются работать на шахту, сообщил Минюст страны. Энергетическая безопасность "в надежных руках", заверил министр Денис Малюська.
 
Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКитайЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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