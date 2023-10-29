Боязнь взращенного Западом монстра и заключенные на шахтах. События вокруг Украины

Власти стран Запада, поддерживающих Украину, изучают возможность пересмотреть схемы обмена разведывательной информацией с Киевом, поскольку украинская разведка не ставит союзников в известность о своих планах. На Западе начинают побаиваться монстра, которого "вырастили" на Украине, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На фоне высоких потерь в ходе так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастают противоречия между главкомом Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским, сообщают британские СМИ.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации РФ

В Кировоградской области ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт ВВС Украины, в Харьковской области - узел связи, в Херсонской области - уничтожили украинский Су-25, в Днепропетровской - МиГ-29.

Российские средства ПВО перехватили за два дня четыре ракеты ATACMS, две бомбы JDAM, восемь снарядов HIMARS, уничтожила 80 беспилотников.

За два дня ВСУ потеряли до 1 140 военнослужащих: на донецком направлении - до 270, на южнодонецком - до 250, на краснолиманском - до 170, на херсонском и купянском - по 165, на запорожском - 120.

Противник потерял танк, 10 бронемашин и три гаубицы.

Атаки на РФ

В ночь на 28 октября Украина атаковала беспилотниками Тульскую и Орловскую области, все дроны были перехвачены ПВО. ВСУ обстреливали Белгородскую область, направляя в регион также беспилотники со взрывчаткой.

В Херсонской области ВСУ наращивают интенсивность боевых действий, пытаясь форсировать Днепр, но российские силы принимают контрмеры, сообщил ТАСС замкомандира полка Титан.

Командир штурмового отряда Декстер уточнил, что при форсировании Днепра украинские силы используют тактику "мясных штурмов", поскольку не могут перебросить технику.

Встреча на Мальте

На Мальте прошла встреча Киева с партнерами по реализации так называемой формулы мира президента Владимира Зеленского. Украина отчиталась о присутствии представителей 66 государств и организаций.

Во встрече не стали принимать участие - в отличие от прошлых раундов - Египет, Китай и ОАЭ, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Однако в этот раз к встрече присоединились Армения, Ватикан и Мексика.

Трудные отношения с Западом

Союзники США опасаются, что Вашингтон не сможет одновременно помогать и Украине, и Израилю, передает Bloomberg. Собеседник агентства отмечал, что США до нынешнего обострения перемещали ресурсы с Ближнего Востока на "борьбу с Россией и Китаем". При этом в Вашингтоне утверждают, что смогут поддерживать обе страны.

Из-за нехватки систем ПВО Киев потребовал от Вашингтона создать т. н. системы FrankenSAM (по аналогии с монстром Франкенштейна из романа Мэри Шелли), сочетающие западные и советские технологии, передает The New York Times.

Минэкономики Украины требует больше оружия, чтобы достичь целей продовольственной безопасности.

Власти стран Запада изучают возможность пересмотра схемы обмена разведданными с Украиной, поскольку тактика украинской разведки вызывает "нарастающую обеспокоенность", сообщает журнал The Spectator. Украинские силы не ставят союзников в известность о планируемых операциях.

Запад начинает побаиваться монстра, которого "вырастил" из Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются" и больше требуют, обратил внимание глава МИД РФ.

Внутри страны

Между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия на фоне провала украинского контрнаступления, передает британская The Sunday Times.

Залужный считает необходимым остановить наступательные операции и готовиться к кампании 2024 года - Зеленский же требует продолжать "контрнаступ".

Перекрыть трубу

"Нафтогаз Украины" не планирует продлевать истекающий в 2024 году договор о транзите в Европу российского газа. "Контракт завершится - транзит остановится", - подчеркнул глава компании Алексей Чернышов.

Работа на шахте