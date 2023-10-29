В США заявили, что премьер Израиля должен оказать влияние на поселенцев на Западном берегу

Насилие радикальных поселенцев в отношении невинных людей на Западном берегу совершенно неприемлемо, отметил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Власти США считают, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует обуздать радикальных израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан на фоне сообщений о росте насилия в отношении местных палестинцев. Об этом заявил в эфире телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что премьер-министр Нетаньяху действительно обязан обуздать радикально настроенных поселенцев на Западном берегу, которые, как выразился несколько дней назад президент [США Джо] Байден, "подливают масла в огонь", - сказал он. "Насилие радикальных поселенцев в отношении невинных людей на Западном берегу совершенно неприемлемо. Мы продолжим оказывать давление [на правительство Израиля по данному вопросу]", - добавил он.

Насилие в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан усилилось после событий 7 октября. Ранее в воскресенье агентство Associated Press (AP) сообщило, что за последние три недели число палестинцев, погибших на Западном берегу от рук израильских поселенцев, достигло семи человек. По данным агентства, палестинцы в этом регионе все чаще становятся жертвами нападений, их имущество подвергается атакам, а доступ к сельскохозяйственным угодьям блокируется.

По информации AP, только с начала эскалации в октябре на Западном берегу погибло более 100 палестинцев, включая мирных жителей. Большинство из них были убиты во время военных арестов и масштабных протестов, уточняет агентство.

Рост насилия в отношении палестинцев на Западном берегу не остался незамеченным властями США. Ранее президент Джо Байден сравнил нападения израильских поселенцев с "подливанием бензина" в огонь, уже полыхающий на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС.