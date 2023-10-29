В Израиле заявили о постепенном расширении операции в Газе

Это делается в соответствии с планами и с учетом рисков, сообщили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают постепенно расширять масштабы военной операции в секторе Газа, направленной против палестинской радикальной организации ХАМАС. Это делается в соответствии с планами и с учетом рисков, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы продолжаем расширять операцию постепенно, в соответствии с планами, чтобы достичь поставленных перед нами целей", - сказал он на вечернем брифинге.

"Наземные действия сложны, они сопряжены с рисками. Мы сделаем все с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность наших сил", - добавил Хагари.

Он также подчеркнул, что израильская армия намерена предпринять все возможное для ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. "Мы будем преследовать Яхью Синвара, пока не достанем его", - указал представитель израильской армии.