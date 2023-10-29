Армия Израиля нанесла новые удары по радикалам на границе с Ливаном

Один террорист, приблизившийся к заграждению безопасности в Ханите, был убит, сообщил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наносить удары по вооруженным группам, действующим на территории Ливана близ границы с Израилем. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана рядом с северной границей, и по ним был нанесен удар Армией обороны Израиля", - говорится в сообщении.

"Кроме того, был выявлен террорист, управлявший беспилотником, который приблизился к израильскому воздушному пространству в районе заграждения безопасности. БПЛА Армии обороны Израиля нанес удар по террористу. Помимо этого, один террорист, приблизившийся к заграждению безопасности в Ханите, был убит", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в армии, с начала военной операции Израиля в секторе Газа 7 октября и последовавшей эскалации на северных границах израильские военные из Северного командования регулярно уничтожают террористические ячейки в Ливане. "Большинство из них были убиты до того, как успели открыть огонь по израильской территории. Военнослужащие, танки, артиллерия и истребители Армии обороны Израиля поддерживают высокий уровень готовности к обороне и постоянно действуют для устранения угрозы", - отмечается в сообщении.