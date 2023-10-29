29 октября, 19:02,
обновлено 29 октября, 19:25
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил Нетаньяху о необходимости увеличения объемов гуманитарной помощи для Газы

Президент США и премьер-министр Израиля также обсудили усилия по обнаружению и освобождению заложников, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости увеличения объемов и скорости поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Как отмечается в документе, Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа, американский лидер отметил право Израиля на защиту своих граждан, подчеркнув необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права и защиты гражданского населения.

"Президент подчеркнул необходимость немедленно и значительно нарастить поток гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения Газы", - отмечается в заявлении. Байден и Нетаньяху также обсудили усилия по обнаружению и освобождению заложников, в том числе граждан США. Они договорились "регулярно продолжать консультации" напрямую и по линии помощников по национальной безопасности. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
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