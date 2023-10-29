В Палестине заявили, что МУС задокументировал дела о преступлениях Израиля в Газе

Об этом сообщил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мильхем

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) задокументировал дела о преступлениях, совершенных Израилем в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мильхем в комментарии телеканалу Al-Qahera al-Ekhbariya.

"Международный уголовный суд задокументировал дела о преступлениях, совершенных против палестинцев", - сказал он. Представитель палестинского кабмина призвал МУС "внести свой вклад в расследование преступлений <...>, в частности геноцида, которому подвергаются палестинцы".

Ранее прокурор МУС Карим Ахмед Хан, прибывший на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, призвал Израиль уважать международное гуманитарное право и работать над доставкой гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. Он сообщил, что "пытался добраться до сектора Газа", но пока ему это не удалось.

Прокуратура МУС начала расследование на палестинских территориях в 2021 году. Расследования касаются возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в секторе Газа израильскими силами, ХАМАС и другими вооруженными палестинскими группировками. Как подчеркнул Хан в интервью агентству Reuters 12 октября, предполагаемые преступления, совершенные в ходе нынешнего обострения конфликта, также подпадают под мандат прокуратуры.