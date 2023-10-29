29 октября, 19:09,
обновлено 29 октября, 19:55
Палестино-израильский конфликт

Байден обсудил с ас-Сиси угрозу разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Как сообщили в Белом доме, американский президент поблагодарил лидера Египта за вклад в доставку гуманитарной помощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси сообщил об усилиях Вашингтона, направленных на недопущение разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Как отмечается в документе, Байден поблагодарил египетские власти за вклад в доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. "Оба лидера выразили готовность с сегодняшнего дня и в дальнейшем значительно ускорить и нарастить поток помощи в Газу", - отмечается в документе.

"Президент [США] сообщил президенту ас-Сиси об усилиях США по недопущению разрастания конфликта в Газе за счет других сторон в регионе и продолжении работы по освобождению заложников", - отметили в пресс-службе Белого дома. Кроме того, отмечается, что Байден и ас-Сиси "подтвердили приверженность сотрудничеству с целью установления условий для длительного и поддерживаемого мира на Ближнем Востоке с учетом создания палестинского государства".

Байден и ас-Сиси также коснулись темы защиты мирного населения и соблюдения норм международного гуманитарного права, следует из документа. Кроме того, лидеры США и Египта обсудили необходимость "не допустить переселения палестинского населения Газы в Египет или другие страны". 

Теги:
СШАПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-Байден, Джо
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