29 октября, 19:51,
обновлено 29 октября, 20:01

Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии

Ведется ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрел территории страны из Сирии и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии в сторону израильской территории", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что израильские военные ведут ответный огонь.

В армии отметили, что все снаряды упали в незаселенной местности. Их точное число не указывается.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля ведут ответный огонь в направлении источников запусков", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
СирияИзраиль
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