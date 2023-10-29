Палестинский Красный полумесяц сообщил о продолжении обстрелов вблизи больницы "Аль-Кудс"

Обстрел подверг местных жителей и пациентов госпиталя угрозе удушья, заявили в организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца утверждает, что израильские военные продолжают намеренно запускать ракеты в непосредственной близости от больницы "Аль-Кудс" с целью вынудить ее персонал и пациентов эвакуироваться.

"Израильская армия намеренно продолжает запускать ракеты в непосредственной близости к больнице "Аль-Кудс" с целью вынудить медицинский персонал, перемещенных лиц и пациентов эвакуироваться из госпиталя", - говорится в заявлении организации, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В тексте отмечается, что обстрел израильских военных "нанес значительный ущерб отделениям больницы", а также подверг местных жителей и пациентов госпиталя угрозе удушья.

Ранее в воскресенье телеканал Al Hadath сообщал, что здание больницы "Аль-Кудс", расположенной на севере сектора Газа, подверглось обстрелу. По его данным, по окрестностям больницы было выпущено несколько снарядов. По предварительной информации, под удар попало расположенное позади больничного комплекса здание. Министерство внутренних дел Палестины на своей официальной странице в телеграм-канале подтвердило, что некоторое время назад израильские силы нанесли удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс".

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца проинформировало, что получило от израильских властей повторное предписание эвакуировать людей из медицинского учреждения.

В понедельник представитель руководства Палестинского общества Красного Полумесяца Абдель Азиз Абу Аиша заявил, что процесс эвакуации госпиталя в настоящее время невозможен из-за нахождения в нем около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов, в числе которых много женщин и детей.