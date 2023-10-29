ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" после запуска снарядов из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы своей территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
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"Самолет ЦАХАЛ атаковал цели террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на обстрелы территории Государства Израиль ранее сегодня. Среди объектов атаки - инфраструктура, используемая для управления террористическими действиями, и военная инфраструктура организации", - говорится в сообщении.