ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" после запуска снарядов из Ливана

Как сообщили в пресс-службе армии Израиля, под огнем оказалась военная инфраструктура организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы своей территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Самолет ЦАХАЛ атаковал цели террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на обстрелы территории Государства Израиль ранее сегодня. Среди объектов атаки - инфраструктура, используемая для управления террористическими действиями, и военная инфраструктура организации", - говорится в сообщении.