Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии

К концу 2023 года будет освоено примерно две трети от общего объема оборонного фонда, но производство и поставки требуют времени, подчеркнул министр обороны ФРГ Борис Писториус

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Германия должна быть подготовлена к обороне в условиях гипотетической войны в Европе, но не может существенно ускорить процесс модернизации вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ZDF.

"Нам нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть. А это означает, что мы должны быть боеспособны и обороноспособны", - сказал он, не уточнив свою мысль.

Отвечая на критику о том, что Минобороны слишком медленно расходует средства из оборонного фонда объемом €100 млрд, Писториус сказал: "Сильно ускориться не получится". По его словам, к концу года будет освоено примерно две трети от общего объема, но производство и поставки требуют времени. "Нельзя исправить за 19 месяцев то, что получало мало финансирования последние 30 лет", - добавил министр, имея в виду Вооруженные силы ФРГ.

Оборонный фонд был сформирован в начале 2022 года в качестве реакции на начало российской спецоперации на Украине.