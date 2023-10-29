В Тунисе потребовали высылки послов США и Франции из-за поддержки Израиля

В уличной акции в знак солидарности с палестинским народом приняли участие гражданские и профсоюзные активисты, правозащитники, представители политических партий республики

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Митинг перед зданием американского посольства прошел в столице Туниса, его участники осудили поддержку США действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

В мирной уличной акции, организованной Национальным комитетом поддержки сопротивления в Палестине, приняли участие гражданские и профсоюзные активисты, правозащитники, представители политических партий республики. Они пришли с палестинскими флагами и фотографиями, на которых запечатлены последствия бомбардировок Израилем населенных пунктов сектора Газа, в том числе снимки жертв среди мирного населения, включая детей.

"Мы все - Газа!", "За свободную Палестину!", "Израиль - террорист!", "Израиль бомбит детей, а [президент США Джо] Байден это оплачивает!" - такие надписи были на транспарантах митингующих. Они потребовали высылки из Туниса послов США и Франции из-за позиции Вашингтона и Парижа, "которые поддерживают преступления Израиля, занимающегося этнической чисткой беззащитного палестинского народа".

Тунисские митингующие призвали арабских лидеров принять меры для оказания срочной гуманитарной и медицинской помощи населению сектора Газа.