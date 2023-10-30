CNN: десантный корабль ВМС США направился в восточную часть Средиземного моря

Решение о переброске принято в связи с опасениями Пентагона, что конфликт между Палестиной и Израилем может охватить весь регион, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Десантный корабль ВМС США USS Bataan, на борту которого находится 26-й экспедиционный корпус морской пехоты, направляется в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, в настоящее время корабль находится в водах Красного моря, ожидается, что вскоре он пройдет Суэцкий канал и попадет в Средиземное море. Решение о переброске морской пехоты было принято, поскольку Пентагон опасается, что палестино-израильский конфликт обострится и охватит весь регион.

Как сообщал телеканал в середине октября, американские власти готовили 26-й экспедиционный корпус к возможному развертыванию близ Израиля. Подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев, способных поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

Ранее официальный представитель американского военного ведомства заявил ТАСС, что силы США не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа. Он прокомментировал публикацию иранского агентства Tasnim, в которой говорится, что "около 5 тыс. американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе в пятницу ночью".